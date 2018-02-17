В Николаеве глава специализированной медико-социальной комиссии прятала взятку в нижнем белье

В пятницу, 16 февраля, оперативники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области задержали при получении взятки главу Николаевской областной специализированной фтизиопульманологичной медико-социальной экспертной комиссии Наталью Подонец.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в прокуратуре Николаевской области.

В пригороде Николаева в поселке Сливино в служебном кабинете Областного противотуберкулезного диспансера 56-летняя чиновница получила неправомерную выгоду в размере нескольких тысяч гривен от частного лица за содействие в получении группы инвалидности.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки») Следственным управлением ГУНП в Николаевской области.

По словам собеседника издания в Нацполиции, речь идет о систематическом получении неправомерной выгоды. Стоит отметить, что после получения денег глава комиссии спрятала их в нижнее белье.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что чиновницу задержали на взятке в 200 долларов.