Прокуратура просить допомогти ідентифікувати особу підозрюваного у вбивстві (фото)

Київська місцева прокуратура №8 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного вбивства співробітника Управління державної охорони в м. Києві, яке сталося 21.09.2017 на території Святошинського району столиці.

Установлено, що близько шостої години ранку 21.09.2017 до районного управління поліції надійшла інформація про те, що на зупинці громадського транспорту «Чорнобильська», в районі будинку № 16/80 по вулиці Ірпінська в м. Києві знайдено мертвим начальника відділення Управління державної охорони в м. Києві.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до смерті співробітника УДО може бути причетна особа, яка зображена на фотографії.

Прокуратура звертається до громадськості та представників ЗМІ з проханням допомогти ідентифікувати вказану особу.

Якщо ви упізнали чоловіка або володієте інформацію, яка може допомогти із встановленням його місцезнаходження, просимо повідомити про це за тел. (068) 572-00-59 або (093) 719-36-25.

Прес-служба прокуратури міста Києва