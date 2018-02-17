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На Тячівщині жінка-водій смертельно травмувала людину та втекла з місця ДТП

17.02.2018 11:55

Співробітники Дубівського відділення поліції розшукали жінку, яка на своєму «ВАЗ 21112» збила пішохода в селі Красна Тячівського району та втекла з місця події.

Учора, 15 лютого, до поліції надійшло повідомлення від медиків про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим в селі Красна Тячівського району. Група реагування патрульної поліції спільно зі слідчо-оперативною групою встановили, що 38-річного місцевого жителя збила невідома машина, після чого покинула місце ДТП. Чоловік помер від отриманих травм.

ДТП

Співробітники Дубівського відділення поліції провели оперативно-розшукові заходи та встановили, що аварія трапилася за участі автомобіля «ВАЗ 21112». Правоохоронці розшукали водія цього автомобіля. Ним виявилася 37-річна місцева мешканка. Жінка спробувала сховати авто, проте поліція його знайшла та доставила на спецмайданчик. У втікачки взяли аналіз крові на вміст алкоголю. Вона, у свою чергу, запевняла, що не помітила, що збила людину. Водія затримано в порядку статті 208 КПК України. В її діях поліція вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 ККУ, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua

 

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