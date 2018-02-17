Порошенко в Мюнхене призвал не признавать президентские выборы РФ в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что РФ не пришла в Крым для защиты прав и свобод людей - они нарушаются везде, где присутствует Россия и наиболее грубо по отношению к крымским татарам. Россия также не заинтересована в присоединении Донбасса - это территория подверглась военному нападению Кремля для ослабления и дестабилизации Украины, добавил глава государства.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента.

“Однако, не Украина является целью России. Россия имеет другую цель. Ее цель заключается в удовлетворении амбиций Кремля и мести за „величайшую катастрофу ХХ века“, как Путин охарактеризовал распад Советского Союза. Распад „русского мира“, построенного на лжи и насилии”, — подчеркнул Президент. Он напомнил о “маленьких зеленых человечках” в Крыму: после первых смехотворных возражений, Кремль признался. “Неудивительно, что те же люди на этот раз прослеживаются, например, в Сирии, очевидно с их предыдущим боевым опытом в Донбассе и Крыму. Я не тот, кто верит отрицаниям Москвы, что, как они утверждают, „их там нет“. Я тот, кто предупреждает об отсутствии границ у Кремля в его скрытой повестке дня”, — подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина как никто другой хорошо знакома с московской гибридной тактикой. “Вот почему я призываю вас: в нашем общем интересе противостоять попыткам России сломать наше единство и разрушить наши демократии. Доказать, что с шантажом и агрессией покончено в Европе. Что Европа является континентом мира, стабильности и сотрудничества. И что универсальные ценности должны уважать все”, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что эти ценности являются нашим лучшим оружием против российской угрозы. Петр Порошенко отметил, что есть горький опыт, когда некоторые ради собственной корысти жертвовали ценностями и это приводило к ужасным последствиям для всех. “Итак, является ли нынешняя ситуация с Россией другой? Наш ответ должен быть „нет“. „Нет“ — признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму. „Нет“ — восстановлению полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. „Нет“ — умиротворяющим визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных предпочтений. „Нет“ — „Северному потоку-2“, который не имеет ничего общего с экономическими интересами, но является политической и энергетической экспансией России. Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей”, — подчеркнул Президент. По его словам, это касается и спорта: “В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018”.

“Я бы сказал даже больше: русский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы”, — подчеркнул глава государства.

Напомним, 16 февраля 2018 года в столице федеральной Баварии началась пятьдесят четвёртой международная Конференция по безопасности.