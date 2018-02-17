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36 человек были убиты в перестрелке из-за стада овец

17.02.2018 13:00

Об этом сообщает News Agency of Nigeria.

Местные охотники 13 февраля обнаружили пастуха со стадом, в котором, как они предполагали, были краденые домашние животные. Мужчина был вынужден бросить стадо и бежать.

В Нигерии 36 человек погибли в перестрелке за стадо овец

После этого он обратился за помощью к бандитам из соседнего района и уговорил их устроить засаду на охотников.

Между двумя отрядами завязалась перестрелка, на место прибыла полиция. Всего было обнаружено 18 трупов, однако правоохранители уверены, что бандиты забрали еще 18 тел убитых с собой. Поиски преступников продолжаются. // УНН

 

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