36 человек были убиты в перестрелке из-за стада овец

Местные охотники 13 февраля обнаружили пастуха со стадом, в котором, как они предполагали, были краденые домашние животные. Мужчина был вынужден бросить стадо и бежать.

После этого он обратился за помощью к бандитам из соседнего района и уговорил их устроить засаду на охотников.

Между двумя отрядами завязалась перестрелка, на место прибыла полиция. Всего было обнаружено 18 трупов, однако правоохранители уверены, что бандиты забрали еще 18 тел убитых с собой. Поиски преступников продолжаются. // УНН