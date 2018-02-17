36 человек были убиты в перестрелке из-за стада овец

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Об этом сообщает News Agency of Nigeria.
Местные охотники 13 февраля обнаружили пастуха со стадом, в котором, как они предполагали, были краденые домашние животные. Мужчина был вынужден бросить стадо и бежать.
После этого он обратился за помощью к бандитам из соседнего района и уговорил их устроить засаду на охотников.
Между двумя отрядами завязалась перестрелка, на место прибыла полиция. Всего было обнаружено 18 трупов, однако правоохранители уверены, что бандиты забрали еще 18 тел убитых с собой. Поиски преступников продолжаются. // УНН
Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.