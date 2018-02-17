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Яйца заменяют деньги в Венесуэле. Гиперинфляция может достичь 13 000%

17.02.2018 14:14

В охваченной кризисом Венесуэле цены удваиваются каждые несколько недель, а правительство не может напечатать или оплатить доставку достаточного количества банкнот. Оплата пластиковыми картами – не выход, поскольку считывающие устройства работают редко. Это вынуждает людей искать альтернативные способы расчетов.

Стремительный рост цен в Венесуэле стал 57-м зафиксированным случаем гиперинфляции, отмечает профессор экономики Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке. И ожидается, что ситуация ухудшится. По оценкам МВФ, к концу года ВВП страны сократится на 15% и будет вдвое меньше, чем в 2013 г., а инфляция достигнет 13 000%.

Люди уже стали принимать в качестве оплаты яйца

Как сообщают «Ведомости», усугубили ситуацию денежные вливания правительства. По данным ЦБ Венесуэлы, предложение боливара выросло в 14 раз за 12 месяцев. Поскольку венесуэльцы спешат быстрее потратить деньги, банкноты приходится менять каждые 7–9 месяцев, тогда как доллары США служат около шести лет, говорят люди, осведомленные о валютных операциях правительства.

Курс доллара на черном рынке теперь равен примерно 236 тыс. боливаров, что в 80 раз больше, чем в начале прошлого года. В 2013 г. за эти деньги можно было приобрести небольшую квартиру, а сейчас их может не хватить и на закуску к обеду. «Власти утратили контроль. Даже при желании они не смогли бы прекратить выпускать боливары, — говорит бывший экономист Межамериканского банка развития Омар Самбрано. — Есть два варианта, как это может закончиться: или мы перейдем на доллар, или вернемся к бартеру».

Люди уже стали принимать в качестве оплаты яйца. Когда у профессора архитектуры из Каракаса Марины Фернандес не хватало денег на парковку, она отдала два яйца, а ее университет заплатил упаковкой яиц программисту. Лук или бананы не подходят, отмечает она: «Люди хотят протеин, поэтому яйца — отличный вариант».

 

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