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Ж/д тарифы растут, чтобы в «Укрзализныце» могли прикарманивать сотни миллионов?

17.02.2018 15:16

В "Укрзализныце" разворовали почти 400 млн. при закупке запчастей.

Служба безопасности Украины разоблачила многомиллионную коррупционную схему в "Укрзализныце" при закупке запасных частей к грузовым вагонам.

фото СБУ

 

Как сообщили в пресс-центре СБУ, должностные лица "Укрзализныци" потратили почти 400 млн грн на закупку продукции, не соответствующей установленным требованиям качества. В частности, часть деталей была реставрирована из запчастей, бывших в употреблении, но в документах отображалась как новая продукция. Запчасти имели неизвестное происхождение, так как по месту регистрации фирм реальная хозяйственная деятельность не осуществлялась, офисные, производственные и складские помещения отсутствовали.

По заключению профильных экспертов, использование запчастей ненадлежащего качества на грузовых вагонах представляет угрозу стабильной и безопасной деятельности железной дороги, в частности может привести к авариям.

Следствие подозревает в многомиллионных злоупотреблениях должностных лиц ряда коммерческих структур и структурных подразделений "Укрзализныци". В подразделениях и филиалах "Укрзализныци" в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях были проведены обыски, по результатам которых будет объявлено о подозрениях.

Как рассказывал ранее Артем Сытник, коррупцию на госпредприятиях "не описать словами". Глава НАБУ отметил, что коррупция на госпредприятиях тесно связана с лоббированием политических интересов.

Главный антикоррупционер подчеркнул, что без создания Специализированного антикорупционного суда работа НАБУ И САП не имеет смысла. // Сегодня

 

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