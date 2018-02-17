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В Одесі поліцейські затримали трьох громадян РФ, які погрожували перехожому ножем

17.02.2018 14:49

Наразі правопорушників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

До поліції звернувся 25-річний одесит та повідомив, що в центрі міста, коли він переходив дорогу на пішохідному переході, на нього несподівано виїхав автомобіль «Toyota Avensis». Із салону вискочили троє невідомих та під приводом того, що чоловік нібито заважає їм проїхати, почали погрожувати ножем. Після цього правопорушники сіли в автівку і поїхали.

Проте вже згодом співробітники батальйону поліції особливого призначення затримали вказаний в орієнтуванні автомобіль. В його салоні знаходилися всі троє чоловіків, які виявилися громадянами іншої держави. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу Приморського відділу поліції.

Оглянувши транспортний засіб зловмисників, поліцейські виявили в його салоні декілька предметів, схожих на холодну зброю. Їх було вилучено та направлено на експертизу. 

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції в Одеській області

 

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