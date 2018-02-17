Микроавтобус со школьниками попал в ДТП под Киевом: водитель и пассажир погибли, 9 детей пострадали
17.02.2018 14:22
Школьники ехали в столичный цирк
Как сообщают Вартові.Еспресо, в направлении Киева ехал бус Мерседес Спринтер с детьми и столкнулся с Нивой, которая разворачивалась в запрещенном месте.
От мощного удара Ниву отбросило на 20 метров, а маршрутка слетела в кювет. Обломки автомобилей разлетелись на десятки метров. По предварительной информации госпитализировали 9 детей и трех взрослых с микроавтобуса. Пассажир Нивы погиб на месте, а водитель скончался в больнице. На месте работают следователи, движение по трассе затруднено.
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