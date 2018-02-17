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Замначальника Харьковского погранотряда попался на взятке и тайных переговорах о должности в «ЛНР»

17.02.2018 16:20

В Харькове задержали заместителя начальника Харьковского пограничного отряда, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

 

"Оперативники спецслужбы установили, что один из заместителей начальника Харьковского погранотряда организовал механизм получения с граждан денег за невнесение информации относительно пересечения границы в ведомственную базу данных. Полковник привлек к противоправной деятельности других военнослужащих Восточного регионального управления Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Андрей Лысенко/Facebook

Сотрудники СБУ задокументировали получение им пятисот долларов за нелегальную переправку через границу гражданки РФ.

Кроме того, по информации спецслужбы, полковник также вел тайные переговоры с представителями так называемой "ЛНР", планируя получить руководящую должность в фейковом "министерстве государственной безопасности".

Следователи квалифицируют действия пограничника по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, а также по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступлений. // 112.ua

 

 

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