Пьяный водитель-полицейский заявил, что машиной управляла его жена... с заднего сиденья

Задержанный в Новой Одессе майор полиции Сергей Миндрул управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Также он заявил, что за рулем якобы была его жена, которая находилась на заднем сиденье.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, что ранее Миндрул обвинил патрульных, что они якобы избили его.

По версии патрульных, в ночь на 11 февраля в Новой Одессе они заметили «ВАЗ-2106», который двигался по улице Центральная. На автомобиле «отсутствовали предусмотренные конструкцией брызговики», и полицейские решили остановить его и пообщаться с водителем.

«Когда машина остановилась, водитель «ВАЗа», у которого патрульные сразу заметили явные признаки алкогольного опьянения, пересел с водительского места на переднее пассажирское и начал рассказывать инспекторам, что за рулем была его жена, которая в это время находилась на заднем сиденье. Предъявить водительское удостоверение и документы на транспортное средство водитель отказался, мотивируя это тем, что он «не ехал» и начал неадекватно себя вести, рассказывая при этом, что он действующий сотрудник полиции и показал патрульным служебное удостоверение. Согласно нему, мужчина находился на службе в рядах Национальной полиции на должности старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы», - сообщили в полиции.

Патрульные вызвали на место инспекцию по личному составу для фиксирования данного факта. Так как у водителя были явные признаки алкогольного опьянения, ему при двух свидетелях предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он категорически отказался.

Патрульные составили на него админматериалы по части 1 статьи 130 («Отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения»), части 1 статьи 121 («Управление водителем транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми его эксплуатация запрещается») и части 1 статьи 126 («Управление транспортным средством лицом, не предъявившим для проверки удостоверение водителя») Кодекса Украины об административных правонарушениях. После этого нарушителя передали инспекции по личному составу, которая как раз приехала на место происшествия.

«Следует заметить, что меры физического воздействия и спецсредства к водителю не применялись, хотя он уговаривал инспекторов надеть на него наручники. Видео с нагрудных регистраторов инспекторов патрульной полиции передали в контролирующие органы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области для выяснения обстоятельств дела», - сообщили в полиции.

Кроме того, патрульные рекомендуют майору, если, по его мнению, действия инспекторов были незаконными, обратиться с заявлением в соответствующие органы, но при этом учитывать статьи 383 и 384 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). // Преступности НЕТ