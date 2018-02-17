Житель Закарпатья убил сожительницу, облив ее кипятком

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, женщину облил кипятком ее сожитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти 49-летней жительницы села Вары Береговского района. Следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции на месте происшествия установили, что на теле потерпевшей присутствуют повреждения, похожие на термические ожоги. Женщина проживала с 50-летним мужчиной, который убеждал правоохранителей, что обнаружил потерпевшую в соседней комнате на кровати без признаков жизни. В ходе досудебного расследования работники полиции установили, что мужчина ночью находился в состоянии алкогольного опьянения, он облил сожительницу кипятком. Это в дальнейшем привело к смерти потерпевшей", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или повлекшее смерть потерпевшего. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Сегодня решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сожителю умершей. // УНН