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Житель Закарпатья убил сожительницу, облив ее кипятком

17.02.2018 16:54

Вчера, 16 февраля, в с. Вари Береговского района от термических ожогов умерла 49-летняя женщина.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, женщину облил кипятком ее сожитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

На Закарпатье от ожогов умерла женщина, которую сожитель облил кипятком

"В полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти 49-летней жительницы села Вары Береговского района. Следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции на месте происшествия установили, что на теле потерпевшей присутствуют повреждения, похожие на термические ожоги. Женщина проживала с 50-летним мужчиной, который убеждал правоохранителей, что обнаружил потерпевшую в соседней комнате на кровати без признаков жизни. В ходе досудебного расследования работники полиции установили, что мужчина ночью находился в состоянии алкогольного опьянения, он облил сожительницу кипятком. Это в дальнейшем привело к смерти потерпевшей", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или повлекшее смерть потерпевшего. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Сегодня решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сожителю умершей. // УНН

 

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