Налоговики раскрыли масштабную схему мошенничества

В афере были задействованы сотни подставных фирм, а пострадали от действий преступников десятки компаний

Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС) направило в суд обвинительный акт в отношении восьми членов преступной группировки, которых подозревают в присвоении 15,7 млн грн и причинении ущерба 70 юридическим и физическим лицам в разных регионах. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Пострадавшие перечисляли деньги в качестве предоплаты за металлопродукцию, однако никаких поставок не было, рассказали в пресс-службе.

Для прикрытия незаконной деятельности и перевода безналичных средств преступники создали и перерегистрировали на подставных лиц 300 фиктивных субъектов предпринимательства, установило следствие.

В ходе обысков сотрудники ГФС в Киеве изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, поддельные паспорта и другие документы, подтверждающие преступную деятельность, уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ГФС, еще четверо из двенадцати членов преступной организации объявлены в розыск. // Сегодня