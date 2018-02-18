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Налоговики раскрыли масштабную схему мошенничества

17.02.2018 18:11

В афере были задействованы сотни подставных фирм, а пострадали от действий преступников десятки компаний

Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС) направило в суд обвинительный акт в отношении восьми членов преступной группировки, которых подозревают в присвоении 15,7 млн грн и причинении ущерба 70 юридическим и физическим лицам в разных регионах. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Фото: Baltnews

Пострадавшие перечисляли деньги в качестве предоплаты за металлопродукцию, однако никаких поставок не было, рассказали в пресс-службе.

Для прикрытия незаконной деятельности и перевода безналичных средств преступники создали и перерегистрировали на подставных лиц 300 фиктивных субъектов предпринимательства, установило следствие.

В ходе обысков сотрудники ГФС в Киеве изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, поддельные паспорта и другие документы, подтверждающие преступную деятельность, уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ГФС, еще четверо из двенадцати членов преступной организации объявлены в розыск. // Сегодня

 

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