Убийство семьи предпринимателей на Донетчине: трое подозреваемых арестованы без права на залог

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Судебное заседание проходило в закрытом режиме
Жовтневый суд Мариуполя арестовал на 60 суток без права на залог всех трех участников преступной группы, которые подозреваются в умышленном убийстве семьи в Великой Новоселке. Об этом 17 февраля сообщает пресс-центр полиции в Донецкой области.
Заседание суда велось в закрытом режиме.
Установлено, что 6 декабря 2017 года злоумышленники проникли в дом семьи предпринимателей, пытали и убили отца, мать и их 23-летнего сына. Мотивом совершения особо тяжкого преступления стали деньги.
15 февраля все трое подозреваемых были задержаны полицейскими в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Злоумышленникам инкриминируется ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Отметим, по словам первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, подозреваемые являются экс-бойцами батальона "Донбасс". // 112.ua
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