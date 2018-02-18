Появилось видео смертельного ДТП с участием автобуса со школьниками под Киевом

В результате аварии два человек погибли, 9 детей пострадали

В сети появилось видео столкновения автобуса, перевозящего детей с легковым автомобилем вблизи поселка городского типа Глеваха Киевской области. Запись опубликовал пользователь группы "птг Глеваха" в Facebook.

Напомним, что сегодня вблизи пгт Глеваха автомобиль "Нива", нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с микроавтобусом "MERCEDES Sprinter". В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Также пострадали 9 детей 11-12 лет, их госпитализировали в больницу.

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