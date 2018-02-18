Появилось видео смертельного ДТП с участием автобуса со школьниками под Киевом

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В результате аварии два человек погибли, 9 детей пострадали
В сети появилось видео столкновения автобуса, перевозящего детей с легковым автомобилем вблизи поселка городского типа Глеваха Киевской области. Запись опубликовал пользователь группы "птг Глеваха" в Facebook.
Напомним, что сегодня вблизи пгт Глеваха автомобиль "Нива", нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с микроавтобусом "MERCEDES Sprinter". В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Также пострадали 9 детей 11-12 лет, их госпитализировали в больницу.
Украина является одним из немногих государств мира, обладающих полным циклом производства вооружения и военной техники для зенитно-ракетных и радиотехнических войск. Это...