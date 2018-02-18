Путинский «дипломат» привычно нахамил в адрес Украины, а его «танцовщицу» опустили в Болгарии

На Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина "низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться".

Об этом сообщает УНИАН.

По словам российского дипломата, Европейский Союз поддержал "государственный переворот", выступив гарантом соглашения от 21 февраля 2014 года между тогдашним украинским правительством и оппозицией.

"Сегодня страна с огромным жизненным потенциалом, талантливым народом низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться", - заявил Лавров.

При этом он добавил, что Россия якобы "как никто другой заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса" и затем в очередной раз упрекнул официальный Киев в приверженности военному пути решения конфликта на Донбассе, пишет Апостроф.

* * *

Глава МИД Болгарии Захариева опустила представителя МИД РФ Захарову

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева в эфире телеканала bTV прокомментировала шутку представителя МИД России Марии Захаровой, назвав её нелепой.

Захарова отплясывает

Следует напомнить, что Мария Захарова предложила премьеру Бойко Борисову принять российское гражданство и поучаствовать в президентских выборах в ответ на изречение последнего, что в мире есть две вещи, которые не выбирают — родителей и президента России.

По словам главы МИД Болгарии, нет смысла отвечать на нелепую шутку Марии Захаровой, которая ранее уже скандально высказывалась на тот счёт, кто, по её мнению, создал кириллицу и спас болгарских евреев. Необходимо пояснить, что действительно ранее Мария Захарова заявила, что болгарские евреи были спасены благодаря Красной армии, что на самом деле не так, а также, по её словам, кириллицу изобрели македонцы, что тоже достаточно спорно и оскорбительно для болгар.

Екатерина Захариева

Екатерина Захариева также высказала удивление, что представительница МИД России решила прокомментировать слова премьера Бойко Борисова через три недели после того, как они были сказаны, намекая на то, что до кого-то они слишком долго доходили…, пишут Новости Болгарии