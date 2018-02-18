В «Правом секторе» резко отмежевались от «безмихомайданщиков»

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"Правый сектор" открестился от акции политической партии экс-президента Грузии Михеила Саакашвили"Рух нових сил", которая запланирована на 18 февраля в Киеве.
Об этом написано на странице "Правого сектора" в Facebook.
"Внимание! Сетями распространяется призыв от имени Добровольческого Украинский Корпуса "Правый сектор" прийти на акцию 18 февраля, которую организует партия Михаила Саакашвили в Киеве. Сообщаем, что ДУК ПС, как и все Национально-освободительное движение "Правый сектор", не интересует политическая карьера иностранцев", - говорится в сообщении.
"Наша структура не участвует в этой акции и не рекламируется ее. Использование имени нашего военного формирования без разрешения и, тем более, для личных политических целей считаем низким и аморальным!" - написано в заявлении. // Обозреватель
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