Посол Украины при НАТО: Венгрия перешла черту в отношениях с Украиной

Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов, когда требует отменить новый украинский закон об образовании, и мы упрощаем ситуацию, когда считаем, что после своих выборов Венгрия отступит.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" сказал посол Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"К сожалению, по первой реакции министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто видно, что Венгрия не собирается воспринимать принятие Кабмином законопроекта (которым предлагается продлить переходной период имплементации языковой статьи закона об образовании с 2020 до 2023 года), как наш компромисс", – подчеркнул он.

Также посол напомнил, что Венгрия заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО 14-15 февраля, применив право вето.

"Вы, наверное, видели, уже разгорается дискуссия. Два-три назад правительство приняло национальную программу, в которую мы полностью инкорпорировали рекомендации Венецианской комиссии. Хочу сказать, что это непростое решение – это наша собственная национальная программа. И мы не только признаем рекомендации международного органа. Более того, мы планируем полностью их выполнять. То есть, эта национальная программа вводится в действие через указ президента, и мы берем на себя обязательства", – пояснил Пристайко.

В то же время, первая реакция министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто показывает, что в Будапеште не собираются воспринимать это как наш компромисс, а их компромисс очень простой: Украина должна отказаться от закона об образовании.

"А дальше от них пошла такая риторика, что Украина начала кампанию вранья по всему миру. Более того они сказали, что украинско-венгерская громада даже отказалась от консультаций с украинским Министерством образования. Честно говоря, венгерский министр не должен был комментировать, что делают украинцы, хоть и венгерского происхождения", – подчеркнул дипломат.

По его словам, "они могут помогать (я подозреваю, что так это и есть), направлять, писать за них заявления…"

"Но мы же (Украина – Авт.) не выступаем в защиту украинской громады против правительства в какой-то стране? Более того, не блокируем ничего на международной арене. Поэтому все-таки есть черта, которую венгерские партнеры перешли", – считает Вадим Присайтко.

На уточняющий вопрос сайта "Сегодня" о том, может ли измениться риторика Будапешта после их парламентских выборов 8 апреля, посол ответил: "Мне кажется, мы упрощаем ситуацию, когда считаем, что пройдут выборы в Венгрии, и тогда они отступят".

"Есть такая аналогия с курицей, которая несет золотые яйца: если венгерское общество настолько радикализировано сейчас и Украина это враг, который, по их мнению, притесняет по общей с ними национальности и т.д. украинцев, и это приносит им голоса, зачем им от этого отказываться в будущем?"

Напомним, что в Будапеште считают, что норма закона относительно государственного языка образования в Украине нарушает права венгерского меньшинства. Киев эти обвинения отрицает.