В борьбе жителей микрорайона Воздвиженка в Киеве с застройщиками наступил перелом

8 февраля, депутаты Киевского горсовета, все-таки приняли судьбоносное решение о расторжении договора с ООО «Фундація «Якісне житло», который предусматривал аренду земельных участков в урочище Гончары-Кожемяки на Воздвиженке, что позволит приостановить незаконную стройку на Подоле .

Микрорайон Воздвиженка находится на Подоле в Киеве, и включает улицы Воздвиженскую, Гончарную, Дегтярную и Кожемяцкую.

Депутат Киевского совета от партии «Солидарность» Андрей Странников в своем выступлении перед голосованием, отметил, что спорный участок земли, находится в центральном историческом ареале, на территории заповедников «Місто Володимира» и «Стародавній Київ», кроме того он является частью территории памятника »Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпро». Невзирая на это застройщики, не посчитали нужным согласовывать в установленном порядке историко-градостроительное обоснование этой территории, что в свою очередь, является нарушением закона «Об охране культурного наследия», - отметил депутат .

Работники Нацполиции на незаконной стройке

Борьба местных жителей с корпорацией «Укрбуд», которая вела незаконную стройку на Воздвиженке, длится уже больше года. Строительство жилкомплекса под названием «Подол-Град» на этом участке ведет именно эта компания. Подробная информация о незаконном строительстве находится на сайте, который создали жители этого микрорайона, чтобы привлечь внимание к их проблемам.

Отметим, что в конце января, совместным усилиям работников Управления по защите экономики Нацполиции Украины и прокуратуры Киева на эти земельные участки был наложен арест, в соответствии с уголовным производством, которое было открыто правоохранительными органами Украины по части 2 статьи 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) и части 2 статьи 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) УКК Украины.

В процессе расследования, полицейские установили, что компания «Укрбуд» начала незаконное строительство жилкомплекса на Воздвиженке, а как выяснилось, часть территории, на которой развернули работы, является памятником археологии местного значения.

На нескольких таких участках (на трех) были обнаружены объекты незавершенного строительства, на которые не было разрешительной документации, то есть по сути застройщик осуществил самозахват территории. В результате незаконной застройки и несоблюдением строительных норм, оказался поврежденным дом-памятник истории.

Работники Управления по защите экономики Нацполиции Украины в районе проведения строительных работ

Оперативные работники УЗЭ Нацполиции и следователи столичной прокуратуры собрали доказательства незаконной деятельности застройщика и через суд добились прекращения этого строительства, а на землю на которой оно производилось, был наложен арест и назначены экспертизы.

По данным реестра судебных решений, застройщиками выступают генподрядчик - ООО«Північно-Український Будівельний Альянс», основной инвестор - «Укрбуд Девелопмент» и землепользователь - ООО «Фундація «Якісне житло», которое по данным КГГА, арендует еще 7 участков на Воздвиженке общей площадью около трех гектаров, три из которых были ранее арестованы как вещдоки в уголовном расследовании.