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В Мексике крушение вертолёта с главой МВД на борту унесло жизни 14 человек, трое детей

18.02.2018 11:16

В результате авиакатастрофы погибло трое детей.

В Мексике в результате крушения вертолёта ВВС погибли 14 челове. Первоначально генеральный прокурор Мексики сообщил, что в результате авиакатастрофы погибли 13 человек. Однако в субботу в больнице скончался ещё и полугодовалый малыш. Среди жертв крушения, по данным властей в общей сложности трое детей.

Вертолёт, на борту которого был глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахаки Алехандро Мурата, потерял управление и рухнул на несколько автомобилей. После падения машина ещё и перевернулась. Президент Мексики Энрике Пенья Нието сообщил, что министр внутренних дел и губернатор Оахаки живы и серьёзно не пострадали.

Высокопоставленные чиновники облетали районы, пострадавшие от землетрясения, которое произошло в Мексике 16 февраля. // informburo
 

 

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