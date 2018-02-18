В Мексике крушение вертолёта с главой МВД на борту унесло жизни 14 человек, трое детей

В Мексике в результате крушения вертолёта ВВС погибли 14 челове. Первоначально генеральный прокурор Мексики сообщил, что в результате авиакатастрофы погибли 13 человек. Однако в субботу в больнице скончался ещё и полугодовалый малыш. Среди жертв крушения, по данным властей в общей сложности трое детей.

Вертолёт, на борту которого был глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахаки Алехандро Мурата, потерял управление и рухнул на несколько автомобилей. После падения машина ещё и перевернулась. Президент Мексики Энрике Пенья Нието сообщил, что министр внутренних дел и губернатор Оахаки живы и серьёзно не пострадали.

Высокопоставленные чиновники облетали районы, пострадавшие от землетрясения, которое произошло в Мексике 16 февраля. // informburo

