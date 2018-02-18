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Беспилотник по-российски: автомобиль «решил» самостоятельно покинуть заправку (видео)

18.02.2018 13:27

Водитель по рассеянности забыл поставить автомобиль на ручник, и он покатился под уклон. Повезло, что ДТП при этом оказалось нетяжелым!

 Красноярский водитель пошел расплачиваться за бензин и, по всей видимости, забыл про ручник или не поставил АКП в положение «Паркинг», не совсем ясно, какая коробка передач у универсала. Как бы то ни было, автомобиль начал движение самостоятельно и проехал под уклон довольно большой отрезок дороги, пробравшись даже на встречку, пишет издание За рулем.

Другие водители с удивлением наблюдали за его странным маневром, но всем удавалось его объехать. Кроме одного, который уже на встречной полосе задел его по касательной. Поведение этого водителя тоже, мягко говоря, странное, он тоже, видимо, ехал на автопилоте — было очевидно, что с машиной что-то не так, раз она выехала на встречную полосу, но даже не пытался тормозить!

К счастью, серьезной аварии не случилось, можно сказать, все отделались легким испугом, а машины — небольшими повреждениями. Могло ведь закончиться гораздо хуже.

 

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