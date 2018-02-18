Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль Олимпиады-2018

Наш спортсмен завоевал награду в лыжной акробатике

В воскресенье, 18 февраля, в Пхенчхане разыграли медали в мужской лыжной акробатике на Олимпиаде-2018.

Украинский фристайлист Александр Абраменко успешно выполнил свой прыжок и получил от судей оценку 128.51 балла. Это золотая Олимпийская медаль!

Китаец Цзя Цзунъян в своей попытке показал результат 128.05 балла и завоевал серебряную медаль. Бронзовая награда досталась Илье Бурову (122.17) из ОАР.

Напомним, после первой попытки Абраменко занимал третье место (125.67), а во второй показал четвертый результат (125.79).

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. // Сегодня