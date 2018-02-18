На Запорожье уголовник зарезал десантника-самовольщика и молодую женщину

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В Розовском районе Запорожской области произошла кровавая резня.
Ранее судимый 29-летний мужчина зарезал военного - десантника 79 бригады и девушку 30-ти лет.
Отмечается, что десантник покинул часть без разрешения руководства.
Двое маленьких детей остались без мамы. Идет расследование. // gazeta.zp.ua
Украина является одним из немногих государств мира, обладающих полным циклом производства вооружения и военной техники для зенитно-ракетных и радиотехнических войск. Это...