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В результате крушения пассажирского самолета в Иране погибли 66 человек

18.02.2018 15:35

Предварительно, произошло столкновение с горой Дена

В Иране во время крушения пассажирского самолета погибли 66 человек. Об этом сообщает агенство Associated Press со ссылкой на представителей авиакомпании Aseman Airlines.

Из открытых источников

"Иранская авиакомпания Aseman Airlines сообщает, что авиакатастрофа в южном Иране убила всех 66 человек на борту", - пишет агенство.

В компании также сообщили, что на борту находились 60 пассажиров, из них 59 взрослых и ребенок, а также члены экипажа.

Самолет, который выполнял рейс № EP3704, вылетел из Тегерана в 4:34 по Гринвичу и дал свой последний сигнал в 5:55. Предварительно, произошло столкновение с горой Дена (440 метров).

Местные СМИ сообщают, что спасателям не удается добраться до места происшествия из-за неблагоприятных погодных условий и повышенной туманности.

Как сообщает BBС, компания Aseman Airlines использует двухмоторные турбовинтовые франко-итальянские самолеты ATR 72-500. // 112.ua

 

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