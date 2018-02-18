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Во Львове проектировщик и юрист попались на взятке в $25 тысяч за согласование строительства

18.02.2018 16:38

Во Львове полиция на взятке в 25 тысяч долларов США за согласование условий строительства жилого дома задержала руководителя проектной организации и юриста.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

взятка

Сообщается, что указанные лица требовали и получили неправомерную выгоду за принятие решения должностными лицами Львовского горсовета, а именно директором управления архитектуры за согласование градостроительных условий и ограничений по строительству многоквартирного жилого дома по улице Хозяйственной, 21 во Львове.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»). // Преступности НЕТ

 

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