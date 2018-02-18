На Миколаївщині затримали чоловіка, який через ревнощі позбавив волі колишню дружину (фото)

Вранці 17 лютого до Березегуватського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що їхні сусіди голосно сваряться.

На місце події прибули правоохоронці та, припинивши сварку, запросили чоловіка та жінку до відділення поліції. Під час бесіди правоохоронці з'ясували, що молоді люди нещодавно розлучились і у такий спосіб в черговий раз з'ясовували стосунки.

Через деякий час на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік силоміць заштовхнув 27-річну місцеву мешканку в автомобіль чорного кольору та зник у невідомому напрямку. Поліцейські наздогнали та почали переслідування транспортного засобу, однак водій елітного автомобіля відірвався та зник із поля зору правоохоронців. На розшук зловмисника також були орієнтовані наряди Снігурівського відділу поліції.

Оперативні пошуки дали свій результат, водій та його викрадена пасажирка були знайдені протягом години у лікарні Снігурівки. Зясувалось, що зловмисником та його жертвою є колишнє подружжя з Березнегуватого. Після вранішнього візиту до відділення поліції, 24-річний чоловік продовжив сварку через ревнощі та, затягнувши жінку в автомобіль проти її волі, вдарив її по обличчю її ж сумкою та погрожував заподіяти смерть екс-дружині і собі, постійно підвищуючи швидкість автомобіля. З часом чоловік піддався на вмовляння 27-річної жінки про те, що вона потребує медичної допомоги та повіз її до медичного закладу.

Наразі жінка знаходиться у лікарні, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Під процесуальним керівництвом Баштанської місцевої прокуратури слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочиу, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області