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В Дагестане с криком «Аллах акбар» расстреляли прихожан церкви, погибли пять женщин

18.02.2018 21:02

 По прихожанам церкви в Кизляре открыли огонь после службы в последний день Масленицы.

Настоятель храма отец Павел рассказал РБК, что служба закончилась около 16:00 по местному времени. По его словам, к прихожанам, выходившим из церкви, бежал «неизвестный человек с бородой», кричавший «Аллах акбар». Когда он начал стрелять, в церкви закрыли двери, чтобы преступник не вошел внутрь.
 
расстрел
Sotovik Sotovik / YouTube
 
По словам настоятеля, у нападавшего были ружье и нож. МВД Дагестана сообщило, что преступник стрелял из охотничьего ружья.
 
В результате нападения погибли пять человек. Четыре женщины были убиты на месте, еще одна получила тяжелое ранение в грудную клетку и умерла в больнице во время операции. Еще пять человек получили ранения, в их числе двое сотрудников правоохранительных органов.
 
РБК опубликовал имена погибших:
  • Надежда Терлиян
  • Ирина Мелькомова
  • Людмила Щербакова
  • Вера Моргунова
  • Людмила Леудкина.
Имена пострадавших:
  • Надежда Кушнарева
  • Наталья Плетухина
  • Вера Блинникова
  • Солтансаид Хизриев, сотрудник Росгвардии, старший сержант
  • Магомед Рамазанов, сотрудник полиции, сержант.
Личность убийцы установлена. Дагестанское издание «Черновик» назвало его имя — Халил Халилов, уроженец села Кидеро в Цунтинском районе республики. Помощник главы управления СК по Дагестану Расул Темирбеков сообщил, что нападение совершил местный житель 1995 года рождения. Его имени Темирбеков не назвал. // Медуза

 

 

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