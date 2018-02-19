В Дагестане с криком «Аллах акбар» расстреляли прихожан церкви, погибли пять женщин

В результате нападения погибли пять человек. Четыре женщины были убиты на месте, еще одна получила тяжелое ранение в грудную клетку и умерла в больнице во время операции. Еще пять человек получили ранения, в их числе двое сотрудников правоохранительных органов.

Надежда Терлиян

Ирина Мелькомова

Людмила Щербакова

Вера Моргунова

Людмила Леудкина.

Имена пострадавших:

Надежда Кушнарева

Наталья Плетухина

Вера Блинникова

Солтансаид Хизриев, сотрудник Росгвардии, старший сержант

Магомед Рамазанов, сотрудник полиции, сержант.