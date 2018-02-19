В Дагестане с криком «Аллах акбар» расстреляли прихожан церкви, погибли пять женщин
18.02.2018 21:02
По прихожанам церкви в Кизляре открыли огонь после службы в последний день Масленицы.
Настоятель храма отец Павел рассказал РБК, что служба закончилась около 16:00 по местному времени. По его словам, к прихожанам, выходившим из церкви, бежал «неизвестный человек с бородой», кричавший «Аллах акбар». Когда он начал стрелять, в церкви закрыли двери, чтобы преступник не вошел внутрь.
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По словам настоятеля, у нападавшего были ружье и нож. МВД Дагестана сообщило, что преступник стрелял из охотничьего ружья.
В результате нападения погибли пять человек. Четыре женщины были убиты на месте, еще одна получила тяжелое ранение в грудную клетку и умерла в больнице во время операции. Еще пять человек получили ранения, в их числе двое сотрудников правоохранительных органов.
Солтансаид Хизриев, сотрудник Росгвардии, старший сержант
Магомед Рамазанов, сотрудник полиции, сержант.
Личность убийцы установлена. Дагестанское издание «Черновик» назвало его имя — Халил Халилов, уроженец села Кидеро в Цунтинском районе республики. Помощник главы управления СК по Дагестану Расул Темирбеков сообщил, что нападение совершил местный житель 1995 года рождения. Его имени Темирбеков не назвал. // Медуза
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