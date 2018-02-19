Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Киеве «мужественные» отморозки камнями «победили» «Сбербанк». Теперь всем нам будет «счастье»?

18.02.2018 21:42

В воскресенье, 18 февраля, националисты из "ОУН" "победили" банки российского происхождения. 

Об это сообщает телеканал "112 Украина".

отморозки

В частности, они разбили камнями окна в здании "Сбербанка" на ул. Сагайдачного. Представители националистической организации направились к зданию представительства Россотрудничества на ул. Борисоглебской.

Там они тоже начали забрасывать камнями представительство. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

Около сотни активистов Добровольческого движения "ОУН" пришли к зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол.

На месте находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они не вмешивались в происходящее. Кроме этого, часть протестующих подошла к зданию "Альфа-Банка" рядом с ул. Сагайдачного и также бросила в него несколько камней.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...