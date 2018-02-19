В Киеве «мужественные» отморозки камнями «победили» «Сбербанк». Теперь всем нам будет «счастье»?

Об это сообщает телеканал "112 Украина".

В частности, они разбили камнями окна в здании "Сбербанка" на ул. Сагайдачного. Представители националистической организации направились к зданию представительства Россотрудничества на ул. Борисоглебской.

Там они тоже начали забрасывать камнями представительство. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

Около сотни активистов Добровольческого движения "ОУН" пришли к зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол.

На месте находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они не вмешивались в происходящее. Кроме этого, часть протестующих подошла к зданию "Альфа-Банка" рядом с ул. Сагайдачного и также бросила в него несколько камней.