Эсминцы США в Черном море вызвали истерику у думского «полководца»

Об этом RT заявил замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя размещение в Черном море сразу двухамериканских ракетных эсминцев.

"США своими провокационными поступками добиваются ответной реакции, которая могла бы послужить поводом для более серьёзных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае это влечёт за собой напряжённость в данном регионе", - заявил депутат. "США своими провокационными поступками добиваются ответной реакции, которая могла бы послужить поводом для более серьёзных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае это влечёт за собой напряжённость в данном регионе", - заявил депутат.

Американская сторона настаивает на том, что присутствие эсминца необходимо "для проведения операций по безопасности". Депутат считает, такая позиция вызывает множество вопросов. Например, совершенно непонятно, "кого и от кого они собираются обезопасить".



Депутат отметил, что у России достаточно средств и сил, чтобы "отрезвить их (эсминцы) в случае каких-то провокаций", передает РИА "Новости".

В ночь на воскресенье, 18 февраля, в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США Carney, присоединившись к уже находившемуся там американскому эсминцу Ross, который в прошлом году участвовал в обстреле авиабазы правительственных военных в Сирии.

Командир эсминца Carney вице-адмирал Кристофер Грэди подчеркнул, что решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо.



Ross оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами Tomahawk. Carney, помимо "Томагавков", несет ракеты Harpoon, оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки. // Ross оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами Tomahawk. Carney, помимо "Томагавков", несет ракеты Harpoon, оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки. // NEWSru.com