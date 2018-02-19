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Эсминцы США в Черном море вызвали истерику у думского «полководца»

19.02.2018 00:41

 США своими действиями в Черном море только накаляют обстановку и пытаются добиться от России ответной реакции.

Об этом RT заявил замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя размещение в Черном море сразу двухамериканских ракетных эсминцев.
 
Американская сторона настаивает на том, что присутствие эсминца необходимо "для проведения операций по безопасности". Депутат считает, такая позиция вызывает множество вопросов. Например, совершенно непонятно, "кого и от кого они собираются обезопасить""США своими провокационными поступками добиваются ответной реакции, которая могла бы послужить поводом для более серьёзных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае это влечёт за собой напряжённость в данном регионе", - заявил депутат.
 
Американская сторона настаивает на том, что присутствие эсминца необходимо "для проведения операций по безопасности". Депутат считает, такая позиция вызывает множество вопросов. Например, совершенно непонятно, "кого и от кого они собираются обезопасить".

Депутат отметил, что у России достаточно средств и сил, чтобы "отрезвить их (эсминцы) в случае каких-то провокаций", передает РИА "Новости".
 
В ночь на воскресенье, 18 февраля, в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США Carney, присоединившись к уже находившемуся там американскому эсминцу Ross, который в прошлом году участвовал в обстреле авиабазы правительственных военных в Сирии.
 
Командир эсминца Carney вице-адмирал Кристофер Грэди подчеркнул, что решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо.

Ross оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами Tomahawk. Carney, помимо "Томагавков", несет ракеты Harpoon, оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки. // NEWSru.com

 

 

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