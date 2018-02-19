В Крыму оккупанты создали марионеточный «совет крымских татар»

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В аннексированном Крыму создали подконтрольный России совет крымско-татарского народа, который призван «обеспечивать обратную связь между властью и населением».
Об этом сообщает «Крым.Реалии».
Заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов сообщил, что в совет входят 15 специалистов в разных областях. Возглавит его подконтрольный Кремлю муфтий Крыма Эмирали Аблаев.
Духовное управление мусульман Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымско-татарского народа и перерегистрировалось согласно российскому законодательству, как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).
В ноябре 2016 года общины мусульман-переселенцев из Крыма провели съезд, на котором решили создать Духовное управление мусульман Автономной республики Крым на материковой части Украины. Муфтием был избран Айдер Рустемов.
В октябре 2017 года департамент национальностей и религий Министерства культуры Украины зарегистрировал Духовное управление мусульман Автономной республики Крым во главе с Рустемовым.
Напомним, в начале февраля на территории аннексированного Крыма сотрудники Федеральной службы безопасности задержали крымских татар Рустема Таирова и Рустема Мурасова. // Realist
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