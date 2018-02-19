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В «ПриватБанке» предупредили о новом мошенническом мобильном приложении

19.02.2018 13:15

"ПриватБанк" предупреждает клиентов о мошенническом приложении для Android "Универсальный мобильный банкинг"

"ПриватБанк" предупреждает клиентов о мошенническом приложении для Android "Универсальный мобильный банкинг", размещенный в Google Play 14 февраля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка.

radiosvoboda.org

Отмечается, что единственным приложением, которое дает возможность пользоваться услугами банка через мобильные устройства, является "Приват24".

Любые посторонние "мобильные банки" - это фишинговые программы, созданные для кражи личных данных клиентов и денег.

"Приват24" можно скачать совершенно бесплатно и совершать любые банковские услуги с помощью карт как "ПриватБанка", так и других украинских банков", - указано в сообщении. // 112.ua

 

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