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В столичном медуниверситете сделали заявление по поводу самоубийство студентки

19.02.2018 13:25

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца прилагает максимум усилий, чтобы способствовать установлению обстоятельств исчезновения студентки, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой.

Об этом говорится на сайте вуза.

Картинки по запросу Мукаддас Насырлаева

«Мы не знаем, что случилось с Мукаддас и где она сейчас. Не теряя надежды, мы относимся к информации СМИ максимально серьезно. Медицинский университет имени Богомольца будет всячески способствовать правоохранительным органам в расследовании исчезновения Мукаддас Насирлаевой. Руководство университета предоставит для этого всю необходимую информацию в пределах компетенции», — говорится на сайте вуза.

Также в заявлении отмечается, что Мукаддас отчисли из университета за нарушения миграционного законодательства.

«Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. К этому времени Насирлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насирлаевой на основании нарушения студенткого миграционного законодательства, 24 января ей было второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась», — отметили в Национальном медицинском университете им. Богомольца.

Как заявлял адвокат семьи погибшей Ровшанбек Розметов, у девушки были проблемы с оформлением вида на жительство в Украине из-за того, что деканат не подал вовремя документы в Миграционную службу.

За неделю до исчезновения девушка, по рекомендации посольства Туркменистана, обратилась к заместителю декана с просьбой предоставить заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство. Через неделю Мукаддас Насырлаева снова обратилась в деканат с просьбой помочь ей решить данный вопрос, однако после очередной встречи с замдекана, 30 января, она пропала.

В ходе расследования установлено, что в день исчезновения студентка покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве. Начиная с 17 февраля столичные водолазы ищут ее тело. // Сегодня

 

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