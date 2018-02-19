В столичном медуниверситете сделали заявление по поводу самоубийство студентки

Об этом говорится на сайте вуза.

«Мы не знаем, что случилось с Мукаддас и где она сейчас. Не теряя надежды, мы относимся к информации СМИ максимально серьезно. Медицинский университет имени Богомольца будет всячески способствовать правоохранительным органам в расследовании исчезновения Мукаддас Насирлаевой. Руководство университета предоставит для этого всю необходимую информацию в пределах компетенции», — говорится на сайте вуза.

Также в заявлении отмечается, что Мукаддас отчисли из университета за нарушения миграционного законодательства.

«Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. К этому времени Насирлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насирлаевой на основании нарушения студенткого миграционного законодательства, 24 января ей было второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась», — отметили в Национальном медицинском университете им. Богомольца.

Как заявлял адвокат семьи погибшей Ровшанбек Розметов, у девушки были проблемы с оформлением вида на жительство в Украине из-за того, что деканат не подал вовремя документы в Миграционную службу.

За неделю до исчезновения девушка, по рекомендации посольства Туркменистана, обратилась к заместителю декана с просьбой предоставить заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство. Через неделю Мукаддас Насырлаева снова обратилась в деканат с просьбой помочь ей решить данный вопрос, однако после очередной встречи с замдекана, 30 января, она пропала.

В ходе расследования установлено, что в день исчезновения студентка покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве. Начиная с 17 февраля столичные водолазы ищут ее тело. // Сегодня