Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Допинговая проба № 2 российского призера Олимпиады также показала наличие мельдония

19.02.2018 13:38

В пробе "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого, взятой на Олимпиаде-2018, также оказались следы запрещенного препарата - мельдония.

Допинг-проба В российского керлингиста Александра Крушельницкого, взятая на Олимпиаде-2018, оказалась также положительной и в ней, как и в первой пробе, обнаружены следы запрещенного препарата - мельдония.

Александр Крушельницкий / РИА Новости

Об этом в своем твиттере сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Сегодня в антидопинговой лаборатории Сеула прошло вскрытие второй пробы российского спортсмена, который подозревается в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Проба В подтвердила наличие в организме спортсмена мельдония, запрещенного с января 2016 года.

По информации Inside The Games, Международный олимпийский комитет (МОК) вряд ли примет версию российской стороны, что допинг в организм спортсмена был подмешан кем-то из команды.

На Олимпиаде в Пхенчхане Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в соревновании смешанных дуэтов. // УНИАН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...