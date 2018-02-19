Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Голову сільради одного з районів Одещини викрито на хабарі у $20 тисяч

19.02.2018 13:54

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі голову сільради одного з районів Одеської області.

Оперативники спецслужби встановили, що голова та працівник сільради вимагали від місцевого підприємця двадцять тисяч доларів США. У цю суму зловмисники оцінили легалізацію прав власності на десять земельних ділянок на території селищної ради, на яких комерсант вже розпочав власний бізнес.

СБУ

Співробітники СБ України затримали посадовців під час отримання всієї суми хабара на виїзді із районного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства встановлюються інші можливі факти протиправної̈ діяльності чиновників.

 

Прес-центр СБ України

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...