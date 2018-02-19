Голову сільради одного з районів Одещини викрито на хабарі у $20 тисяч

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі голову сільради одного з районів Одеської області.

Оперативники спецслужби встановили, що голова та працівник сільради вимагали від місцевого підприємця двадцять тисяч доларів США. У цю суму зловмисники оцінили легалізацію прав власності на десять земельних ділянок на території селищної ради, на яких комерсант вже розпочав власний бізнес.

Співробітники СБ України затримали посадовців під час отримання всієї суми хабара на виїзді із районного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства встановлюються інші можливі факти протиправної̈ діяльності чиновників.

Прес-центр СБ України