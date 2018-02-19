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Проблемы с выездом грузовиков в РФ начались еще на 2 участках границы

19.02.2018 14:19

Задержки с пропуском грузовиков отмечалась в пункте пропуска "Екатериновка" и в пункте пропуска "Бачевск" Сумской области

Проблемы с выездом грузовиков начались еще на двух участках границы с Российской Федерацией. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

ГПСУ

Сообщается, что задержки с пропуском грузовиков отмечались в пункте пропуска "Екатериновка" и в пункте пропуска "Бачевск" Сумской области. На последнем уже скопилось около 50 грузовиков.

В связи с этим Госпогранслужба призывает водителей, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть данную информацию и по возможности выбирать другой маршрут.

Кроме того, пограничники добавили, что российская сторона в пункте пропуска "Нехотеевка" (напротив "Гоптовки") продолжает не пропускать грузовые автомобили через границу. По предварительной информации, там вышло из строя оборудование для досмотра грузов. // 112.ua

 

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