В России девица зарезала собутыльника, помогавшего ей избавиться от тела другой жертвы

Суд Алтайского края вынес приговор 29-летней жительнице Бийска, которая признана виновной в двух убийствах своих приятелей. Сначала злоумышленница зарезала одного мужчину. Избавиться от трупа ей помогли собутыльники, одного из которых она и убила спустя короткое время.

Суд назначил девушке наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина, который помогал ей прятать улики и укрывать особо тяжкое преступление, получил шесть месяцев лишения свободы условно, сообщает официальный сайт краевого управления СК РФ.

Установлено, что в ночь на 19 ноября 2016 года в гости к молодой женщине пришел знакомый. После совместного распития алкоголя хозяйка и визитер вышли на балкон квартиры. Там в ходе ссоры злоумышленница ударила мужчину ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений 27-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы убийства, девушка и двое помогавших ей мужчин завернули труп в покрывало и вывезли в лесной массив на территории города. Там погибшего закопали в землю.

Вернувшись в квартиру, убийца "продолжила распивать спиртное" со своими сообщниками. В ходе застолья произошла новая ссора. "В результате обвиняемая табуретом нанесла несколько ударов по голове 40-летнего мужчины и ножевое ранение в область шеи. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении СК РФ.

Позже тело погибшего было обнаружено сотрудниками полиции в квартире подозреваемой.

К уголовной ответственности был привлечен и 23-летний мужчина, который за материальное вознаграждение помог скрыть следы первого убийства. Ему инкриминировали ст. 316 УК РФ ("Укрывательство преступления"). Она предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы.

Задержанной девушке инкриминировали п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы. Расследование вели сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СК РФ. // NEWSru.com