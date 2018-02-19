Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Житомирщині СБУ припинила діяльність чергового угруповання копачів бурштину

19.02.2018 14:40

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією припинили в Овруцькому районі Житомирщини діяльність угруповання нелегальних копачів бурштину.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків в організаторів та учасників нелегального бізнесу.

бурштин

Під час слідчих дій співробітники СБ України виявили обладнання для видобутку «сонячного каменю» загальною вартістю майже двадцять тисяч доларів США та кілограм видобутого бурштину-сирцю різних фракцій. У зловмисників також вилучено арсенал вогнепальної зброї із великою кількістю набоїв.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження. відкритого за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України.

 

Прес-центр СБ України

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...