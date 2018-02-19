На Житомирщині СБУ припинила діяльність чергового угруповання копачів бурштину

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією припинили в Овруцькому районі Житомирщини діяльність угруповання нелегальних копачів бурштину.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків в організаторів та учасників нелегального бізнесу.

Під час слідчих дій співробітники СБ України виявили обладнання для видобутку «сонячного каменю» загальною вартістю майже двадцять тисяч доларів США та кілограм видобутого бурштину-сирцю різних фракцій. У зловмисників також вилучено арсенал вогнепальної зброї із великою кількістю набоїв.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження. відкритого за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Прес-центр СБ України