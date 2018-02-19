Под Лукашенковскими «голубыми касками» могут скрываться путинские «зеленые человечки»

Предложение руководства Беларуси отправить своих миротворцев на Донбасс не соответствует реальности. Такое мнение выразил координатор группы экспертов "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, при общей численности армии Беларуси менее чем в 50 000 человек все сухопутные войска этой страны, из которых можно "набрать" миротворцев, составляют 16 000 человек.

"Это вместе с прапорщиками на продскладах и связистками в штабах. Хотя, думается, ларчик открывается просто. С подачи Москвы Лукашенко не просто пытается "застолбить" место в возможной миротворческой миссии на Донбассе, но и сразу выторговать себе возможно большее количество белорусских "голубых касок" в ней. При этом будут ли они действительно белорусскими военнослужащими, либо же Путин поможет своими "зелеными человечками", – констатировал Тымчук.

Напомним, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о готовности ввести белорусский миротворческий контингент в зону конфликта на Донбассе при согласии всех заинтересованных сторон и обсудил эту тему в Мюнхене со спецпредставителем государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

А ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что для урегулирования ситуации на востоке Украины Беларусь выразила готовность ввести своих миротворцев на Донбасс. // Сегодня