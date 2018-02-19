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Под Лукашенковскими «голубыми касками» могут скрываться путинские «зеленые человечки»

19.02.2018 14:50

Координатор группы ИС прокомментировал инициативу властей соседней страны

Предложение руководства Беларуси отправить своих миротворцев на Донбасс не соответствует реальности. Такое мнение выразил координатор группы экспертов "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Фото: pixabay

По его словам, при общей численности армии Беларуси менее чем в 50 000 человек все сухопутные войска этой страны, из которых можно "набрать" миротворцев, составляют 16 000 человек.

"Это вместе с прапорщиками на продскладах и связистками в штабах. Хотя, думается, ларчик открывается просто. С подачи Москвы Лукашенко не просто пытается "застолбить" место в возможной миротворческой миссии на Донбассе, но и сразу выторговать себе возможно большее количество белорусских "голубых касок" в ней. При этом будут ли они действительно белорусскими военнослужащими, либо же Путин поможет своими "зелеными человечками", – констатировал Тымчук.

Напомним, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о готовности ввести белорусский миротворческий контингент в зону конфликта на Донбассе при согласии всех заинтересованных сторон и обсудил эту тему в Мюнхене со спецпредставителем государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

А ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что для урегулирования ситуации на востоке Украины Беларусь выразила готовность ввести своих миротворцев на Донбасс. // Сегодня

 

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