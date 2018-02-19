Как минимум 54 российских наемника «Вагнера» погибли в Сирии еще в сентябре 2017 года

Об этом сообщается Русская служба Би-Би-Си . Издание изучило историю одного из погибших наемников - Евгения Аликова из поселка Североонежск Архангельской области - и пакет документов, который был привезен его матери после смерти сына.

Женщина отмечает, что до поездки в Сирию ее сын, начиная с 2014 года, несколько раз бывал в оккупированном Луганске, где воевал на стороне боевиков "ЛНР".

Она рассказала, что в середине сентября 2017 года с ней связался человек из Ростова-на-Дону, представившись Андреем. Он сообщил, что ей надо приехать в город и забрать тело ее сына, который погиб в Сирии. Женщина ответила, что не может приехать одна, на что ей сказали, "мол, мы своих не бросаем". К ней домой 20 сентября на машине приехал мужчина средних лет. "Привез гроб с моим сыночком, все его документы и деньги", - рассказала она.

Также он передал пять миллионов рублей в качестве страховой выплаты за гибель сына - по словам Атюшевой, он выложил на кухонный стол пачки пятитысячных купюр, перетянутые резинками.

Среди документов, которые опубликовало издание, есть расписка Аликова о получении жетона ЧВК "Вагнер" - в нем говорится, что 19 мая 2017 года он получил личный номер М-3601. Его мать рассказала, что он оказался в Сирии в середине лета 2017 года. При этом "Би-Би-Си" отмечает, что стандартный номер жетона, который военным выдает Минобороны РФ, состоит из заглавной буквы русского алфавита и шестизначного числа, а номера наемников ЧВК из Сирии сокращены до четырех цифр.

Справка о смерти российского наемника Евгения Аликова, погибшего в Тиасе 2 сентября, получила номер 77. Таким образом, только за сентябрь 2017 года в Сирии уничтожены как минимум 54 наемника ЧВК из России . Это больше, чем официальные цифры за все три с половиной года кампании. По официальным данным, которые представляет Минобороны РФ, за время операции в Сирии потери личного состава вооруженных сил России составили 44 человека.

Справка о смерти наемника Евгения Аликова / фото bbc.com

Согласно документам, которые Атюшева передала журналистам, тело ее сына 2 сентября привезли в государственный госпиталь Аль Скельбия, который находится в городе Хама (160 км от Тиаса, где он погиб). Тело осмотрели медики в присутствии двух свидетелей.

Кроме справки об отсутствии инфекций были составлены еще две: "Контейнер с телом господина Аликова Евгения Евгеньевича, русского по происхождению, запаян" и "В контейнере с телом господина Аликова Евгения Евгеньевича, русского по происхождению, посторонних вложений нет".

Документы подписал главный врач госпиталя Аль Скельбия Исам Мухаммад Хоша.

По информации "Би-Би-Си", справки с арабского перевели на русский к 6 сентября, за что российское посольство заплатило 37 500 сирийских фунтов - около пяти тысяч рублей. Подпись за подлинность перевода поставил второй секретарь посольства России в Сирии Заур Гусейнов.

Матери погибшего также передали две медали ЧВК "Вагнер": "За отвагу и мужество" и "За кровь и храбрость", которые датированы 1 сентября 2017 года. Издание отмечает, что это может быть как ошибкой гравировщика, так и указанием на то, что Аликов погиб в конце августа, а к 2 сентября его тело только забрали с поля боя и доставили в госпиталь.

Кресты ЧВК "Вагнер" "За отвагу и мужество" и "За кровь и храбрость" выписываются не на имя, а на номер жетона / фото bbc.com