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Ляшковский Мосийчук «похоронил» Сильвестра Сталлоне

19.02.2018 15:13

Депутат уже удалил пост, где Депутат уже удалил пост, где "похоронил" актера.

Депутат Украины Игорь Мосийчук ошибочно "похоронил" известного американского актера Сильвестра Сталлоне. Об этом он сообщил на своей странице Facebook, но потом удалил пост.

Депутат уже удалил пост

В сети сегодня появилась неправдивая информация, что актер Сильвестр Сталлоне умер от рака простаты. Якобы свою болезнь Сталлоне держал в тайне, надеясь справиться с заболеванием. Игорь Мосийчук также поверил в "фейк" и запостил картинку с годами жизни актера, который, якобы, умер в этом году.

Скриншот: Українські Новини
 

Информация о кончине Сталлоне не подтвердилась.

В то же время накануне стало известно, что Сильвестр Сталлоне представил первый постер к новому фильму "Крид 2". Возможно, слухи о смерти артиста стали попыткой привлечь внимание к работе. // Українські новини

 

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