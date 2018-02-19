Глава МИД Польши сделал жесткое заявление в адрес России

По словам Чапутовича, Россия недружелюбно относится к позиции Польши в Европейском Союзе против Nord Stream, а также польскому союза с США

У Польши и России расходятся интересы, нет никаких шансов на близкие отношения, но это не значит, что эти отношения должны быть заморожены. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в разговоре с порталом wPolsce.pl.

"У нас расходятся интересы. Мы считаем, что Россия является агрессором, санкции нужно сохранять, а на форуме Совета безопасности ООН нашим лозунгом является укрепление международного права (...) Обломки (Ту-154М) не возвращенные, считаем, что их нужно немедленно вернуть полякам, должны тоже (с Россией – ред.) разные исторические споры", – отметил глава польской дипломатии.

По словам Яцека Чапутовича, Россия также недружелюбно относится к позиции Польши в Европейском Союзе против Nord Stream, а также польскому союзу с США. "В связи с этим нет шансов на какие-то кардинальные, близкие отношения, однако это не означает, что эти отношения должны быть заморожены", – подчеркнул Яцек Чапутович.

Министр добавил, что есть определенные вопросы, в которых позиция Польши и России совпадает, например, стабилизация ситуации в Афганистане. "Мы должны сохранять дипломатические связи (...) также с Россией и должны идти к этому", – отметил он.

Ранее на конференции Koerber Global Leaders Dialogue в Берлине польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Россию в проведении "гибридной агрессии" против стран Европейского Союза и США.

Моравецкий подчеркнул, что проблема России не является делом отдельных стран: "Это проблема Европейского Союза, с которой он должен помериться. Я благодарен канцлеру Ангеле Меркель за ее хорошее понимание этой проблемы в контексте санкций", – сказал польский премьер. // Сегодня