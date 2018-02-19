Турция готова сражаться с войсками марионетки Кремля, если они будут защищать курдов

Турция готова сражаться с сирийскими правительственными войсками, если они выступят в защиту курдских боевиков в Африне.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает AP.

Как сообщается, Чавушоглу, выступая в столице Иордании в Аммане, прокомментировал соглашение курдских формирований с правительством Дамаска о входе сирийской армии в Африн, которое по данным сирийских СМИ произойдет "в течение нескольких часов". Так, по словам Чавушоглу, Турция готова сражаться с армией президента Сирии Башара Асада, если она будет защищать курдов.

"Если сторонников Асада вводят в Африн для борьбы с террористами PYD/PKK (курдскими боевиками, - ред.), то проблем не будет. Если же они попытаются защитить террористов от участников операции "Оливковая ветвь" (военная операция Турции в сирийском Африне, - ред.), то могу четко заявить: нас никто не остановит", - цитирует Чавушоглу турецкое агентство "Анадолу".

Отметим, Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне 20 января.

Напомним, ранее сообщалось, что курдские формирования и правительство Дамаска договорились, что сирийская армия войдет в регион Африн, чтобы помочь отразить турецкое наступление. // РБК-Украина