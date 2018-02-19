В Сербии арестованы две украинки из Луганска

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Военная полиция Сербии арестовала двух гражданок Украины и двух граждан США, которые с помощью дрона пытались заснять здание старого Генштаба Сербии. Об этом сообщают сербские СМИ, в частности B92.
Как сообщается, факт ареста подтвердило и Министерство обороны Сербии, отметив, что задержанные украинки родом из Луганска.
Как сообщают СМИ, арестованных передали в руки полиции, дело находится на рассмотрении прокуратуры и полиции.
Арест иностранных граждан подтвердил президент Сербии Вучич, который сказал, что это не "что-то опасное". Больше информации он получит после встречи с представителями сербских спецслужб.
Отметим, что на сегодняшний день в указанном здании находятся Агентство военной разведки и Агентство военной безопасности Сербии.
По данным сербских СМИ, здание является важной в командной системе армии Сербии, поскольку значительную часть своей деятельности в ней проводит министр обороны Александр Вулин. // РБК-Украина
Начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк о том, почему не расследуются преступления чиновников. Результат многих заключаемых сделок с правосудием —...