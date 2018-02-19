В Донецкой области пограничники задержали боевика «Оплота»

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Украинские пограничники задержали жителя Донецкой области, который принимал участие в составе незаконного вооруженного формирования «Оплот».
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Оперативники Донецко-Луганского регионального управления погранведомства получили информацию о возможном участии мужчины 1991 года рождения, проживавшего в Волновахском районе, в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.
Установлено, что в 2017 году он служил в подразделении «Оплот» в должности стрелка. В частности, молодой человек нес службу на одном из блокпостов на окраине Докучаевска.
Действия задержанного попали под ч.1 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.
Задержанного передали представителям Национальной полиции. // Realist
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