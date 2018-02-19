Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Донецкой области пограничники задержали боевика «Оплота»

19.02.2018 17:00

Украинские пограничники задержали жителя Донецкой области, который принимал участие в составе незаконного вооруженного формирования «Оплот».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Картинки по запросу задержание

Оперативники Донецко-Луганского регионального управления погранведомства получили информацию о возможном участии мужчины 1991 года рождения, проживавшего в Волновахском районе, в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

Установлено, что в 2017 году он служил в подразделении «Оплот» в должности стрелка. В частности, молодой человек нес службу на одном из блокпостов на окраине Докучаевска.

Действия задержанного попали под ч.1 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.

Задержанного передали представителям Национальной полиции. // Realist

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...