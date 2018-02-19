В Донецкой области пограничники задержали боевика «Оплота»

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Оперативники Донецко-Луганского регионального управления погранведомства получили информацию о возможном участии мужчины 1991 года рождения, проживавшего в Волновахском районе, в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

Установлено, что в 2017 году он служил в подразделении «Оплот» в должности стрелка. В частности, молодой человек нес службу на одном из блокпостов на окраине Докучаевска.

Действия задержанного попали под ч.1 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.

Задержанного передали представителям Национальной полиции. // Realist