Нацгвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева

Об этом говорится в соответствующем обращении суда к Высшему совету правсосуддя, которое сегодня зачитали на экстренном заседании ВСП, передает 112.ua.

"19 февраля 2018 года утром, примерно в 9:30, бойцы Национальной гвардии Украины, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского районного суда города Киева без сообщения причин такого поступка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд, таким образом, остался без охраны.

В письме обращается внимание на то, что в Шевченковском райсуде неоднократно возникали ситуации, которые имели все признаки опасности для жизни и здоровья работников суда, участников судебного заседания и существенно нарушали общественный порядок, препятствовали проведению судебных заседаний или срывали их. Отмечается, что неоднократно в результате таких событий было повреждено имущество суда. Также отмечается, что в суде рассматривается ряд резонансных дел, что также повышает уровень опасности для работников суда и лиц, находящихся в его помещении.

Суд просит ВСП рассмотреть соответствующее письмо и как можно быстрее принять соответствующие меры.

ВСП ушел в совещательную комнату.

Напомним, 15 февраля во время обеспечения порядка у здания суда, где рассматривалось ходатайство об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой был ранен полицейский. Отмечалось, что стрелка задержали, полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

Всего в управление полиции доставили 36 человек, трех из которых задержали, касательно других правоохранители установили анкетные данные и отпустили. Позже Шевченковский райсуд Киева отпустил задержанных на поруки народных депутатов, в частности экс-бойца батальона "Донбасс", который и ранил полицейского.

А уже 19 февраля глава МВД Арсен Аваков выступил с требованием к Высшему совету правосудия немедленно отреагировать на такое решение суда, а от прокуратуры и Апелляционного суда - вынести справедливое решение в отношении подозреваемого. В связи с этим Аваков требует отменить охрану судов полицией и Нацгвардией.