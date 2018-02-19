В Харькове мужчина несколько дней держал взаперти и морил голодом чужих детей

Об этом в Facebook сообщает сотрудница Патрульной полиции Харькова Ляна Теремкова и публикует фото с места происшествия.

О поступке мужчины стало известно, когда патрульные приехали на вызов с сообщением о драке в Киевском районе. На месте происшествия полицейские обнаружили пьяного мужчину 1954 г.р. и женщину, которая бегала по квартире без одежды.

"Патрульные в соседней комнате нашли запертых двух девочек Каролину 6-ти лет и Анжелику 4-х лет, которые три дня были заперты в комнате и ничего три дня не кушали! Девочки сообщили, что у них есть ещё братик Саша 11 лет, который закрыт в соседней квартире ещё с одним неизвестным мальчиком!", - сообщила Теремкова.

По предварительным данным, пара, у которой были обнаружены дети, не являются их родителями.

"Папа детей давно свалил из семьи, а маме они совсем не нужны!", - отметила Теремкова.

Девочек освободили и отвезли в одну из больниц Харькова. // Апостроф