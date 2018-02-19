Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Украина восстанавливает сеть военных аэродромов

19.02.2018 17:43

Опыт боевых действий показывает, что военной авиации необходима широкая сеть современных военных аэродромов на всей территории страны

Украина активизировала восстановление аэродромной сети. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Украина будет развивать аэродромы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Опыт боевых действий показывает, что военной авиации необходима широкая сеть современных военных аэродромов на всей территории страны, а также "запасные" аэродромы на отдельных участках автомобильных трасс", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из почти 100 военных аэродромов, которые были в начале 90-х годов, на сегодня в Украине осталось около четверти. И эти нуждаются в капитальном ремонте

"Уже с 2015 года специалисты Воздушных Сил начали "возвращать в строй" те аэропорты, которые военные много лет назад передали в коммунальную собственность местных органов самоуправления. Теперь ежегодно восстанавливают по несколько таких аэродромов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, есть основания надеяться, что через несколько лет украинская военная авиация получит качественно новую аэродромную сеть.

Ранее сообщалось, что с целью проверки готовности к выполнению задач почти все боевые воинские части Воздушных сил ВСУ были приведены в боевую готовность.

Напомним, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко допустил, что Россия может применить против украинской армии боевую авиацию. По словам Муженко, Украина готовится к такому развитию событий. Впрочем, по мнению экспертов, украинские истребители, штурмовики и бомбардировщики способны выполнять задачи в рамках АТО, а вот в случае полномасштабного российского военного вторжения у нас возникнут большие проблемы — не только из-за того, что противник превосходит нас числом, но и потому, что отечественная боевая авиация устарела, а пути ее модернизации невозможны, к сожалению, без помощи той же России. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...