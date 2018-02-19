Украина восстанавливает сеть военных аэродромов

Украина активизировала восстановление аэродромной сети. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Опыт боевых действий показывает, что военной авиации необходима широкая сеть современных военных аэродромов на всей территории страны, а также "запасные" аэродромы на отдельных участках автомобильных трасс", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из почти 100 военных аэродромов, которые были в начале 90-х годов, на сегодня в Украине осталось около четверти. И эти нуждаются в капитальном ремонте

"Уже с 2015 года специалисты Воздушных Сил начали "возвращать в строй" те аэропорты, которые военные много лет назад передали в коммунальную собственность местных органов самоуправления. Теперь ежегодно восстанавливают по несколько таких аэродромов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, есть основания надеяться, что через несколько лет украинская военная авиация получит качественно новую аэродромную сеть.

Ранее сообщалось, что с целью проверки готовности к выполнению задач почти все боевые воинские части Воздушных сил ВСУ были приведены в боевую готовность.

Напомним, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко допустил, что Россия может применить против украинской армии боевую авиацию. По словам Муженко, Украина готовится к такому развитию событий. Впрочем, по мнению экспертов, украинские истребители, штурмовики и бомбардировщики способны выполнять задачи в рамках АТО, а вот в случае полномасштабного российского военного вторжения у нас возникнут большие проблемы — не только из-за того, что противник превосходит нас числом, но и потому, что отечественная боевая авиация устарела, а пути ее модернизации невозможны, к сожалению, без помощи той же России. // Сегодня