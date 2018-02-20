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У передмісті Херсона поліцейські знешкодили саморобний радіокерований вибуховий пристрій

19.02.2018 17:56

У чергову частину Дніпровського відділення поліції надійшло повідомлення від 31-річного чоловіка. Він розповів, що у лісосмузі шукав метал і поблизу смт Зеленівка виявив закопаний у грунті предмет, схожий на вибуховий пристрій.

 

На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу обласного главку поліції.

МВС

Як розповів начальник Дніпровського відділення поліції Денис Карімов, поліцейські виявили пакет, всередині якого знаходився предмет, зовні схожий на саморобний вибуховий пристрій, у картонній коробці з проводами, детонатором та речовиною коричневого кольору. До предмета був прикріплений мобільний телефон. Працівники вибухотехнічного відділу знешкодили даний пристрій на місці.

Вилучене направлено на дослідження для проведення експертизи. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області

 

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