Затримано чоловіка, який, ймовірно, вчинив у Києві ДТП з потерпілими та втік з місця пригоди (фото)

18 лютого спецлінії 102 надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на вулиці Борщагівській.

На місці пригоди патрульні виявили, що автомобілі Mercedes CLK 200 та Ford Focus зіткнулися між собою. Обидва авто викинуло на трамвайні колії. Автомобіль Mercedes CLK 200 перекинувся, а його водій, зі слів очевидців, втік з місця пригоди на іншому автомобілі Mercedes.

Швидка шпиталізувала водія Ford Focus з попереднім діагнозом "комбінована травма". Інспектори огородили місце події та викликали слідчо-оперативну групу.

До приїзду слідчих, патрульні опитали свідків. Один з них повідомив, що часто бачить авто Mercedes, на якому втік, ймовірно, причетний до ДТП, біля багатоповерхівки на вулиці Гарматній.

Поліцейські прибули за вказаною адресою і помітили авто, схоже за орієнтуванням. В охоронця будинку інспектори дізнались, де проживає власник автомобіля. Згодом його виявили у під'їзді багатоповерхівки. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Патрульні затримали громадянина за підозрою в причетності до скоєння ДТП з потерпілими та зникнення з місця пригоди. В обставинах справи розбираються слідчі.

Патрульна поліція України