«Динамо» потерпело поражение в международном суде по поводу неявки в Мариуполь

Спортивный арбитражный суд Лозанны оставил без изменений решение Апелляционного комитета Федерации футбола Украины по делу о неявке киевского "Динамо" на матч 7-го тура чемпионата Украины в Мариуполе.

Об этом сайту ffu.ua сообщил генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

"CAS оставил в силе решение АК ФФУ и отказал в апелляции ФК "Динамо" Киев. Все детали вердикта Спортивного арбитражного суда Лозанны станут известны позже, после того, как мы получим мотивировочную часть", – отметил Записоцкий.

Напомним, что 11 сентября 2017 года на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ ФК "Динамо" Киев (основной команде, U-21 и U-19) было засчитано техническое поражение 0:3 за неявку на матчи в Мариуполе. Позже, 14 ноября, рассмотрев материалы дела, Апелляционный комитет ФФУ оставил в силе решение КДК ФФУ.

Напомним, что матч 7-го тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо", который был запланирован на 27 августа, не состоялся по причине неявки команды гостей. Киевляне мотивировали свое решение отсутствием гарантий безопасности в Мариуполе со стороны государственных структур. И предложили сыграть на нейтральном поле. // Сегодня